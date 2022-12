Einige Schulen in NRW blieben geschlossen Hunderte Unfälle wegen Glatteis

In vielen Schulen fiel der Unterricht wegen der Wetterlage aus, die Stadt Mettmann bat die Eltern von Grundschülern am Montagmorgen darum, ihre Kinder nur im Notfall zur Schule zu schicken. Eine Realschule und zwei Gymnasien blieben geschlossen. Gesamtschüler sollten nur zur Schule kommen, „wenn sie den Schulweg am Vormittag für unbedenklich halten“, wie die Stadt mitteilte. Auch eine Bekanntgabe der Stadt Düsseldorf sorgte für viel Unmut in der Elternschaft, weil sie kurzfristig am späten Sonntagabend kam. Um 21.45 Uhr teilte die Stadt mit, dass Schulen und Kitas am Montag geschlossen bleiben – wegen „Glättegefahr mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen“, wie es hieß. In Neuss gab es an einem Mädchengymnasium keinen Präsenzunterricht.