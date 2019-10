Prozess in Düsseldorf : Sarah O. soll als IS-Anhängerin Sklavinnen gehalten haben

Düsseldorf Sarah O. soll als IS-Anhängerin drei Jesidinnen als Sklavinnen gehalten haben. Die Öffentlichkeit wurde nun vom Verfahren gegen die 21-Jährige ausgeschlossen. Vor dem Gerichtssaal kochten die Gemüter über.

Hinter einem Aktenordner versteckte die zierliche Sarah O. ihr Gesicht, während Justizbeamte sie in den Gerichtssaal des Oberlandesgerichts führten. Nur die hüftlangen Haare der mutmaßlichen IS-Anhängerin waren zu sehen. Die Bundesanwaltschaft wirft der 21-Jährigen vor, zusammen mit ihrem Ehemann Ismail S. in Syrien zwei jesidische Frauen und ein Mädchen gekauft und als Sklavinnen gehalten zu haben. Weil Sarah O. zur Tatzeit größtenteils selbst noch minderjährig war, wurde beim Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf am Mittwoch die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

„Die Frauen mussten über einen Zeitraum von circa zwei Jahren im Haushalt der Angeklagten arbeiten. Sie mussten putzen, kochen und sich um die Kinder kümmern“, sagte der Oberstaatsanwalt am Bundesgerichtshof, Simon Henrichs. IS-Mitgliedschaft sowie Menschenhandel und Freiheitsberaubung von 2015 bis 2017 - das sind die Vorwürfe. Sarah O. war damals aber erst 16 und am Ende 19 Jahre alt.

Im Zeitraum zwischen September 2015 und Oktober 2017 soll die Deutsch-Algerierin schließlich die drei Frauen als Sklavinnen in ihrem Haus gehalten haben. Zuvor seien die ursprünglichen Bewohner des Hauses vom IS vertrieben oder getötet worden. Falls Jugendstrafrecht angewandt wird, drohen der Deutsch-Algerierin bis zu zehn Jahre Haft. Ein Urteil könnte am 20. Dezember fallen. Bis dahin stehen 18 weitere Verhandlungstermine an. 33 Zeugen sollen gehört werden.