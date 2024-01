Ex-Prostituierte aus NRW An schlechten Tagen kommen die dunklen Gedanken

Es gibt Ereignisse im Leben, die Menschen in ihren Grundfesten erschüttern. Die Massaker der Terrororganisation Hamas in Israel gehören dazu, auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Und Wetterextreme stellen immer häufiger Gewissheiten auf den Kopf. Doch auch privat gibt es Schicksalsschläge, die kaum aushaltbar scheinen. Sandra M.* aus Düsseldorf kennt dieses Gefühl nur allzu gut.