Festnahme in Hotel an der Moskauer Straße : Prozess gegen mutmaßlichen türkischen Spion in Düsseldorf

Prozess gegen mutmaßlichen türkischen Spion in Düsseldorf

Festnahme in Hotel an der Moskauer Straße

Düsseldorf Vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen türkischen Spion. Seine Festnahme in einem Düsseldorfer Hotel hatte im September für Aufsehen gesorgt.

Der Mann war Mitte September 2021 in einem Düsseldorfer Hotel festgenommen worden, nachdem ein Hotelmitarbeiter in seinem Zimmer eine Waffe entdeckt hatte. Die Polizei hatte ein Großaufgebot in Bewegung gesetzt, weil eine „akute Gefahrenlage“ zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.