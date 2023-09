Prozess in Düsseldorf Brandanschlag auf Bochumer Schule – Auftraggeber soll im Iran sitzen

Wie am Dienstag bekannt wurde, war das Auto, das er für den Anschlag genutzt haben soll, mit einem GPS-Tracker ausgestattet. So konnten die Ermittler minuziös nachvollziehen, wie der Wagen von der Dortmunder Wohnadresse des Angeklagten zum späteren Anschlagsort fährt und diesen umkreist. Fünfmal sei der Wagen der Auswertung zufolge an der Schule vorbeigefahren, berichtet der Vorsitzende Richter. Die Verteidiger des Angeklagten kündigten eine Einlassung ihres Mandanten zu einem späteren Zeitpunkt im Prozess an.