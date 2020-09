Prozess in Düsseldorf : IS-Dschihadist soll Anschläge in Deutschland geplant haben

Düsseldorf Vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf hat am Dienstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen radikalen Islamisten aus Tadschikistan begonnen. Er soll mit weiteren Beschuldigten eine IS-Zelle gegründet haben.

Zum Prozessauftakt verlas die Bundesanwaltschaft die Anklage gegen Ravsan B., wie ein Gerichtssprecher sagte. B. wird unter anderem zur Last gelegt, mit weiteren Mitgliedern einer als terroristisch eingestuften Zelle Anschläge im Namen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland geplant zu haben.

Demnach stand die Zelle seit Januar 2019 mit einem IS-Führungsmitglied in Syrien in Kontakt. Der ranghohe Dschihadistenführer soll die Angeklagten angewiesen haben, in Deutschland einen bewaffneten Kampf gegen „Ungläubige“ zu führen. Auch von einem IS-Anführer in Afghanistan soll die Zelle Anweisungen erhalten haben. B. soll zudem Anleitungen zum Bau von Sprengstoffen und Zündern besessen haben.