Parken am Düsseldorfer Flughafen Warum Tickets plötzlich nicht mehr erlaubt sind

Düsseldorf · Wer sein Auto in einem Parkhaus am Düsseldorfer Airport abstellt, sollte Parkschein und Smartphone besser getrennt voneinander aufbewahren. Was sonst passieren kann, hat ein Praxistest unserer Redaktion gezeigt. Was der Flughafen dazu sagt und welche Neuerung es ab 2025 wohl geben wird.

05.06.2023, 12:32 Uhr

Ärgerliches Problem: Wenn die Karte nicht lesbar ist, öffnet sich die Schranke nicht. Foto: RPO/Schwerdtfeger

Es ist ein Umstand, der Zeit und Nerven kosten kann: Tickets für die Parkhäuser am Düsseldorfer Flughafen, die von den Kartenbezahlautomaten nicht gelesen werden können – obwohl sie nicht geknickt sind oder sonstige äußerliche Verschleißerscheinungen aufweisen. Dennoch steht während des Einführens des Tickets in den Automaten auf dem Display: „Karte nicht erlaubt“. Auch mehrfache Wiederholungen des Vorgangs kommen zu keinem anderen Ergebnis. Die Karte wird nicht vom Automaten erkannt und der Bezahlvorgang abgebrochen. Problem: Ohne bezahltes Ticket öffnet die Schranke in den Parkhäusern nicht, heißt: keine Ausfahrt.