Pro-palästinensische Versammlungen in NRW Sorge vor Ausschreitungen bei Demos am Wochenende

Angesichts einer möglichen israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen infolge des Terrorangriffs auf Israel blicken die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden mit Sorge auf die geplanten pro-palästinensischen Demonstrationen im Land am Wochenende. „Besonders in Düsseldorf, wo mehr als 2000 Demonstranten am Samstag erwartet werden, droht wegen der aufgeheizten Stimmung in der Community möglicherweise eine Eskalation“, sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Erich Rettinghaus, unserer Redaktion. „Die Polizei stellt das vor eine extrem große Herausforderung, weil die Verläufe solcher Veranstaltungen völlig unberechenbar und auch abhängig von den Geschehnissen im Nahen Osten sind“, betonte Rettinghaus.