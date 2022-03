Allergologe aus Düsseldorf gibt Tipps : Pollenallergiker leiden - die Schattenseiten des Frühlings

Die Pollen fliegen wieder – und Allergiker leiden. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Nordrhein-Westfalen Die Sonne scheint, Pappel, Weide und Ulme blühen – und Allergiker leiden. Wie können sie das schöne Wetter trotzdem genießen? Eine Therapiemöglichkeit wird dabei besonders unterschätzt, sagt ein Facharzt.

Wenn die Pappeln wieder blühen und Weidenkätzchen durch die Lüfte segeln, scheint die Welt in Ordnung. Und wenn Meteorologin Maria Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst dann noch sonnige Tage für Nordrhein-Westfalen voraussagt, steht fest: Der Frühling ist gekommen, um zu bleiben. Das dürfte die meisten freuen. Ein kleiner Lichtblick in dunklen Zeiten.

Doch das gilt nicht unbedingt für Allergiker. Die niesen schon seit den späten Wintermonaten und reiben sich die Augen, weil das Wetter immer milder wird. Ein zweischneidiges Schwert: Einerseits wollen auch sie die ersten Sonnenstrahlen genießen, andererseits wird ihr Leidensdruck größer. Pappeln, Weiden und Ulmen machen ihnen zu schaffen. Können sie das schöne Wetter trotzdem genießen? „Es gibt drei wirksame Therapiemöglichkeiten, von denen eine immer wieder unterschätzt wird“, sagt Allergologe Christoph Bergmann aus Düsseldorf. „Und zwar die Karenz.“ Karenz, das bedeutet Verzicht oder Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit von den Pollen? Ganz genau. Wer stark auf bestimmte reagiert, sollte sich möglichst wenig draußen aufhalten, während sie ihre Hauptblütezeit haben. Doch das ist nicht alles. Allergiker, die gerne draußen unterwegs sind, können ein paar Regeln für Zuhause beachten – damit die Beschwerden da so leicht wie möglich auftreten.

Info Jeder dritte Deutsche hat eine Allergie Betroffen Rund 30 Millionen Menschen in Deutschland leiden laut der Barmer Krankenkasse unter einer Allergie. Das bedeutet, dass ihr Immunsystem überempfindlich auf bestimmte Stoffe wie Tierhaare, Pollen oder Lebensmittel reagiert. Die Zahl der Betroffenen habe sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt. Zeitraum Heuschnupfen macht sich nur dann bemerkbar, wenn Pollen durch die Luft fliegen. Das ist ab Ende Januar der Fall, wenn die Hasel zum ersten Mal blüht, bei mildem Wetter sogar schon zum Jahreswechsel.

Wer in der Stadt wohnt, sollte morgens zwischen 6 und 8 Uhr zehn bis 15 Minuten stoßlüften, auf dem Land geht das am besten abends zwischen 17 und 19 Uhr. „Dann ist der Pollenflug am geringsten“, sagt Bergmann. Er empfiehlt auch, die Fenster nicht dauerhaft auf Kipp zu stellen. Denn so fliegt kontinuierlich Blütenstaub in die gute Stube.

Häufig tragen Allergiker ihre Allergene selbst mit ins Haus, denn Pollen bleiben in Haaren und Kleidung haften. Setzen sie sich zum Beispiel in einem Wollpullover fest, können sie bis zu drei Monate später noch allergische Reaktionen auslösen. „Deshalb ist es sinnvoll, abends die Haare zu waschen und bestenfalls auch die Kleidung“, sagt Bergmann. Was ebenfalls helfe, sei eine Salzwassernasendusche. Und Luftreiniger. Die entfernen nicht nur Coronaviren, sondern auch Pollen innerhalb von 20 Minuten.

Doch für viele Allergiker ist der Leidensdruck so hoch, dass sie Antihistaminika einnehmen. Die gibt es frei verkäuflich in der Apotheke und lindern die Beschwerden, machen aber müde. Zwar gibt es schon Präparate der dritten Generation, die besser wirksam sind und auch nicht so müde machen. Doch die muss ein Arzt verschreiben und die Krankenkasse bezahlt sie nur, wenn die frei verkäuflichen kaum helfen.

Wer kontinuierlich unter seiner Pollenallergie leidet, kann über eine Hyposensibilisierung nachdenken. Dabei wird der Körper über drei Jahre lang an die Allergene gewöhnt. Das geht mit einer monatlichen Spritze beim Arzt. Oder man nimmt täglich eine Tablette oder Tropfen ein. „Für schwere Allergiker ist das eine sehr sinnvolle Therapieform“, sagt Bergmann. So würden auch sie den Frühling ohne Fließschnupfen, Augenjucken und trockenen Husten erleben.