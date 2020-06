Untersuchungsausschuss im Landtag : Polizei-Zeuginnen widersprechen sich im Fall Amad A.

Düsseldorf Noch immer ist unklar, wieso der hellhäutige Syrer Amad A. für Taten ins Gefängnis musste, die ein dunkelhäutiger Afrikaner begangen hat. Wieso in Siegen die Personendateien beider Männer zusammengeführt wurden, ist seit Dienstag noch rätselhafter.

Eine Staatsanwältin aus Braunschweig erklärte, sie habe einen Strafbefehl für den Malier Amedy G. wegen sechsfachen Diebstahls zustellen lassen wollen. Einer Mitarbeiterin in ihrer Geschäftsstelle seien Zweifel gekommen, dass es sich bei dem in Geldern im Gefängnis Sitzenden um die richtige Person handelt.

Sie habe deshalb zum Telefonhörer gegriffen und mit einem Polizisten in Geldern telefoniert. Der habe ihr gesagt, bei dem dort Inhaftierten handele es sich um einen hellhäutigen Araber. Daraufhin habe sie einen Vermerk angefertigt und veranlasst, dass die Aufenthaltsfahndung nach Amedy G. nicht gelöscht wird. „Die Person, die da in Haft sitzt, ist nicht die, die ich suche. Das wollte ich dokumentieren.“

Der hellhäutige Syrer Amad A. war den bisherigen Ermittlungen zufolge am 6. Juli 2018 wegen eines Haftbefehls eingesperrt worden, der für den dunkelhäutigen Amedy G. aus Mali galt. Der Syrer hatte wochenlang in Kleve unschuldig im Gefängnis gesessen und schließlich in seiner Zelle selbst Feuer gelegt. Dabei erlitt der 26-Jährige so schwere Verbrennungen, dass er im September 2018 in einer Klinik starb.