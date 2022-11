Wegen Lieferengpässen : NRW-Polizei wartet weiter auf 1200 Bodycam-Akkus

Die Polizei in NRW wartet weiter auf 1200 Bodycam-Akkus (Archivbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Nach Problemen mit den Akkus bei einem Drittel der Bodycams in NRW wartet die Polizei noch immer auf mehr als Tausend Ersatzbatterien. Die weltweiten Lieferengpässe sind schuld.

Die Polizei in NRW wartet noch immer auf 1200 neue Bodycam-Akkus. Bislang sei eine erste Charge mit 2000 Ersatzakkus geliefert worden, so das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD). Wegen der „globalen Lieferengpässe“ stehe der Rest noch aus. Die Polizeibehörden waren am 10. August informiert worden, dass es Probleme mit Akkus gibt.