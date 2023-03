Übung am Mittwochabend Polizei übt Anti-Terror-Einsatz am Flughafen Düsseldorf

Bauzäune mit schwarzen Folien wurden mitten im Terminal aufgestellt, Reisende mussten vorgewarnt werden und später waren laute Knallgeräusche zu hören. Die Polizei absolvierte in der vergangenen Nacht eine Anti-Terror-Übung am Flughafen Düsseldorf. Gemeinsam mit dem Zoll übten rund 1100 Beamte von Bund und Land, die regelmäßig ihren Dienst am Flughafen leisten, das gemeinsame Vorgehen bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen. Die Großübung dauerte rund sechseinhalb Stunden und ging von etwa 21 Uhr bis 3.30 Uhr, wie eine Polizeisprecherin sagte.