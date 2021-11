Steigende Infektionszahlen : „Das Ende der kostenlosen Bürgertests ist zu früh gekommen“

Seit dem 11. Oktober sind Corona-Schnelltests nur noch in Ausnahmefällen kostenlos.(Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Die Abschaffung kostenloser Corona-Tests im Oktober sollte mehr Ungeimpfte zur Impfung bewegen. Doch angesichts steigender Neuinfektionszahlen werden die Forderungen zur Wiedereinführung der Gratis-Tests nun immer lauter. Aber es gibt auch skeptische Stimmen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt an, die Intensivstationen füllen sich und die Rufe nach verschärften Maßnahmen werden wieder lauter. Immer mehr Politiker sprechen sich dafür aus, Corona-Tests wieder für alle unentgeltlich anzubieten. „Fast die Hälfte aller Neuinfektionen trifft vollständig Geimpfte – und auch auf unseren Intensivstationen liegen nicht mehr nur Ungeimpfte“, sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) unserer Redaktion. „Auch vollständig Geimpfte sollten sich daher regelmäßig testen lassen, und das darf nicht an den Kosten scheitern.“ Das Düsseldorfer Stadtoberhaupt spricht sich nicht nur für kostenlose Tests aus, sondern fordert auch: „Wir sollten flächendeckend auf 2G setzen.“

Thomas Kutschaty, Fraktionsvorsitzender der SPD in NRW, sagte: „Wir haben mehr Infizierte, mehr Patienten in den Kliniken und auch mehr Tote zu beklagen als noch vor einem Jahr. Angesichts dieser Entwicklungen darf die Landesregierung nicht mehr weiter tatenlos zusehen.“ Die Einführung der 2G-Regel habe etwa in Österreich bewirkt, dass sich wieder mehr Menschen impfen lassen. Kutschaty hält es für wünschenswert, „dass die Bürgertests zumindest in den kalten Monaten für eine befristete Phase wieder für alle kostenlos sind“. „Ein Fehler wäre es, die Testangebote in der jetzigen Phase nur für Geimpfte und Genesene kostenlos zu machen, wie es Hendrik Wüst vorgeschlagen hat“, sagte er. „Wer nicht geimpft ist und für einen Test deshalb noch zahlen muss, der zieht sich vielleicht ganz zurück und wäre kaum mehr zu erreichen – das sollten wir nicht riskieren.“

Der gesundheitspolitischen Sprecher der Grünen im NRW-Landtag, Mehrdad Mostofizadeh, sagte unserer Redaktion: „Das Ende der kostenlosen Bürgertests ist zu früh gekommen. Sie müssen zumindest in Herbst und Winter kostenlos für alle sein.“ Es müsse insgesamt deutlich mehr getestet werden, beispielsweise verpflichtend am Arbeitsplatz. Das Ende der kostenlosen Bürgertests habe bereits Folgen, so Mostofizadeh: „In der vergangenen Woche haben sich nur etwa 264.000 Menschen in ganz NRW getestet. Zum Vergleich: Im September waren es im Schnitt pro Woche noch mehr als 1,5 Millionen.“

Darüber hinaus habe das Ende der kostenlosen Bürgertests auch nicht dazu geführt, dass die Zahl der Erstimpfungen wieder ansteige. „Vor diesem Hintergrund haben wir für den nächsten Ausschuss für Gesundheit und Soziales am 17. November um einen schriftlichen Bericht zu dem Thema gebeten. Die Landesregierung muss erklären, was sie tut, um die Teststruktur in NRW aufrechtzuerhalten“, sagte Mostofizadeh. Christian Woltering, Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes NRW, betonte: „Unser oberstes Ziel muss es bleiben, die besonders gefährdeten Personengruppen zu schützen.“ Solange es keine Herdenimmunität gebe, Impfdurchbrüche sich häuften und zum Beispiel Kinder sich nicht impfen lassen könnten, sei die Möglichkeit zur kostenlosen Testung ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung. „Fakt ist aber, dass die dadurch entstehenden hohen Kosten von der Allgemeinheit getragen werden müssen, obwohl nur eine Minderheit immer noch nicht bereit ist, sich durch eine Impfung an der Pandemiebekämpfung zu beteiligen“, sagte Woltering. „Parallel dazu müssen wir daher alles daransetzen, dass die Zahl der Geimpften weiter ansteigt."

Eher skeptisch sehen die Vertreter der Ärzte und Apotheker die Wiedereinführung kostenloser Corona-Tests. „Wichtiger als die Frage nach kostenlosen oder kostenpflichtigen Tests ist das Impfen“, sagte Armin Hoffmann, der Präsident der Apothekerkammer Nordrhein, unserer Redaktion. Nur das Impfen sei der Schlüssel zum Erfolg. Hoffmann: „Wir müssen schnellstmöglich Herdenimmunität erreichen.“ Auch die Diskussion über kostenpflichtige Tests oder Lockdowns allein für Impfverweigerer hält der Chef der Apothekerkammer für verfehlt. „Ich spreche mich klar und deutlich gegen eine Spaltung der Gesellschaft aus“, sagte Hoffmann weiter. Es gelte, skeptische Menschen zu überzeugen und Ängste abzubauen.