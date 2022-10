Umstrittene Polizei-Software : „Palantir“ klärt laut NRW-Innenministerium Amokdrohung auf

Laut des Innenministeriums klärte die Software „Palantir“ über Amokdrohungen in NRW auf (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf „Palantir“ heißt eine US-Software, die NRW etliche Millionen kostet - der Polizei laut Innenministerium aber wertvolle Dienste leistet. Erstmals werden nun konkrete Einsätze bekannt, bei denen die Software geholfen hat.

Die umstrittene Polizei-Software „Palantir“ hat laut NRW-Innenministerium allein in den vergangenen Wochen bei mehreren Fällen eine zentrale Rolle gespielt. Unter anderem habe man mit Hilfe des Programms die Person hinter einer Amokdrohung gegen die Siegener Stadtverwaltung ausfindig gemacht.

Die Person habe im Oktober per E-Mail einen Amoklauf wegen der bundesweit beachteten „Oben-ohne-Erlaubnis“ für Siegener Schwimmbäder angekündigt. Die E-Mail-Adresse habe via „Palantir“ in Sekundenbruchteilen die verdächtige Person enthüllt, hieß es aus dem Innenministerium.