Mehr Anstrengungen der Polizei gefordert : Opferberatungsstellen in NRW beklagen Zunahme rassistischer Angriffe

Opferberatungsstellen in NRW beklagen Zunahme rassistischer Angriffe

Die Opferberatungsstellen in NRW fordern von der Polizei mehr Anstrengung bei der Aufklärung von Straftaten (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Opferberatungsstellen in NRW fordern angesichts der steigenden Zahlen von Straftaten aus rassistischen, antisemitischen oder antimuslimischen Motiven mehr Anstrengungen der Polizei zur Aufklärung.

Auch der Schutz der Betroffenen müsse verstärkt werden, hieß es am Mittwoch bei einer Fachtagung zum zehnjährigen Bestehens der beiden Beratungsstellen in Dortmund und Düsseldorf . Die „Opferberatung Rheinland“ und die Beratung „BackUp“ begleiten Opfer rassistischer Gewalt und ihre Angehörigen. Nicht alle Betroffenen erstatteten Anzeige gegen die Täter, berichtete der Leiter der Düsseldorfer Beratungsstelle, Fabian Reeker. „Manche scheuen eine Zeugenaussage und spätere Gegenüberstellung vor Gericht.“

In den zehn Jahren betreuten beide Beratungsstellen nach eigenen Angaben insgesamt 1.100 Menschen. Alleine im vergangenen Jahr seien 213 Angriffe verübt worden, bei denen 339 Menschen körperlich oder seelisch zu Schaden gekommen seien, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im NRW-Landtag, Verena Schäffer. „Fast an jedem zweiten Tag geschieht in NRW ein Verbrechen, das sich gegen Minderheiten richtet.“