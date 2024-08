Spieler der Düsseldorfer ART Giants Ukrainische Nachwuchs-Basketballer erstochen – Verhandlung begonnen

Die Richter am Essener Landgericht haben für den Prozess zunächst 13 Verhandlungstage bis zum 21. November vorgesehen. Neben der Bluttat werden den Angeklagten auch einer Reihe weiterer Straftaten vorgeworfen, die sie in wechselnder Beteiligung verübt haben sollen. In der Anklage ist unter anderem von Raub, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl die Rede. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes drohen bis zu zehn Jahre Jugendhaft.