Gefährder aus Marokko : NRW schiebt Kopf der Düsseldorfer Zelle von Al-Kaida ab

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen hat einen hochrangigen terroristischen Gefährder nach Marokko abgeschoben. Laut Integrationsminister Stamp handelt es sich um den Kopf der Düsseldorfer Zelle der Terrororganisation Al-Kaida.

Mit Zustimmung des Generalbundesanwalts sei der Gefährder bereits in der vergangenen Woche direkt aus der Haft rückgeführt worden, nachdem er mehr als acht Jahre seiner Strafe verbüßt hatte.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte Abdeladim E.-K. 2014 zu neun Jahren Haft verurteilt - unter anderem wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Deutschland. Zuvor hatte er bereits drei Jahre in Untersuchungshaft gesessen.