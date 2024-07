Hersteller entdeckt Messfehler NRW-Polizei stoppt Einsatz von Lasermessgeräten

Wie aus der LZPD-Verfügung an die Polizeibehörden hervorgeht, waren beim Gerät vom Typ „TrueSpeed, LTI 20- 20“ bei Testmessungen Abweichungen von drei Kilometern pro Stunde aufgefallen. Die Folge: „Lasermessgeräte des oben benannten Typs sind daher mit sofortiger Wirkung und bis aus weiteres nicht mehr für die repressive Geschwindigkeitsüberwachung einzusetzen“, so das LZPD in dem Schreiben an die Polizeibehörden, das der dpa vorliegt.