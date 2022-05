Engagement für Natur- und Wildschutz : Mehr Wildnisgebiete in NRW gefordert

Mehr Wildnisgebiete in NRW gefordert

Damit sich die Natur ohne menschlichen Eingriff entwickeln kann, fordern Naturschutzverbände mehr Wilndnisgebiete in NR. Foto: Helge May

Düsseldorf Die nordrhein-westfälischen Naturschutzverbände BUND und Nabu erwarten von der kommenden Landesregierung mehr Engagement für den Umwelt- und Naturschutz. Damit sich die Natur dort ohne direkten menschlichen Eingriff entwickeln könne, müssten großflächige Wildnisgebiete ausgewiesen werden.

Dies teilten der Naturschutzbund sowie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland am Freitag in Düsseldorf mit. Auf zwei Prozent der Landesfläche sollten die Gebiete sich erstrecken. Die Verbände legten dazu eine entsprechende Studie vor und forderten CDU und Grünen auf, in den laufenden Sondierungsgesprächen dieses Ziel zu berücksichtigen.