Wegen Corona-Krise : NRW-Justiz plant Video-Prozesse

Düsseldorf Die Justiz plant in Düsseldorf Gerichtsprozesse als Videokonferenzen. Zunächst soll das für Zivilprozesse ermöglicht werden.

In Zivilsachen sei dies grundsätzlich möglich, sagte Landgerichtssprecherin Elisabeth Stöve am Dienstag. Dazu hat das Gericht nun eine Videokonferenzanlage in einem Gerichtssaal fest installiert. Sie war bislang für Vernehmungen von Zeugen benutzt worden, die sich im Ausland befanden.