Schutz von Minderjährigen in Eilfällen : Seltener Kinder und Jugendliche in Obhut der NRW-Jugendämter

Düsseldorf Etwas seltener als im Vorjahr haben die Jugendämter in NRW Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. Die Gründe für eine solche Inobhutnahme sind verschieden.

Die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr etwas seltener Kinder und Jugendliche in Obhut genommen als im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag mitteilte gab es 2021 insgesamt 12.193 solcher Schutzmaßnahmen. Sie werden durchgeführt, wenn ein unmittelbares Handeln zum Schutz von Minderjährigen in Eil- und Notfällen als geboten erscheint. Das bedeute einen Rückgang von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, hieß es.