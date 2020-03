Notbetreuung : Wer sein Kind in Düsseldorf weiter in die Kita schicken darf

Wer sein Kind in Düsseldorf weiter in die Kita schicken darf

Düsseldorf Zum Schutz vor dem Coronavirus sollen Kitas in NRW ab Montag geschlossen bleiben. Doch für bestimmte Berufsgruppen gibt es Ausnahmen. Für Düsseldorf steht nun fest, wer sein Kind in die Notbetreuung geben darf.

Nach den flächendeckenden Schließungen von Schulen und Kitas wegen des Coronavirus, die die Landesregierug am Freitag beschlossen hat, sollen zumindest für einige Kinder Ausnahmen gelten. Ärzte, Polizisten, Feuerwehrleute und Pflegepersonal müssen demnach nicht selbst für ihre Kinder sorgen - für sie soll es eine Notbetreuung in den Kitas geben. NRW-Familienminister Joachim Stamp nannte am Freitag außerdem Eltern, „die in den Bereichen der öffentlichen Ordnung oder anderer wichtiger Infrastruktur arbeiten.“ Details würden zeitnah mit den Trägern geregelt.