Drei Monate nach neuer Gebührenordnung Noch keine Polizeigebühren für Klima-Aktivisten

Drei Monate nach Inkrafttreten einer neuen Gebührenordnung ist Klima-Aktivisten der Letzten Generation in NRW noch kein Polizeieinsatz in Rechnung gestellt worden. Das bestätigte das Innenministerium auf Nachfrage. Jeder einzelne Fall müsse rechtlich genau geprüft werden, so ein Sprecher. Insofern könnten noch Rechnungen nach vergangenen Straßenblockaden kommen.