Saison der Volksfeste startet Wird Kiffen auf der Kirmes erlaubt sein?

Grundsätzlich darf in Deutschland jetzt gekifft werden. Doch gerade im Sommer kommen, nicht nur bei Volksfesten wie der Düsseldorfer Rheinkirmes, zum Teil Tausende Menschen in der Öffentlichkeit zusammen. Das Gesetz regelt nicht klar, was denn nun gilt. Die Betreiber von Kirmessen in Nordrhein-Westfalen denken deswegen über eigene Regelungen nach.