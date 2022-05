Neue Soko gegen Geldautomatensprenger : „Die Täter sind vollkommen skrupellos“

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, steht mit Christa Lübbers, Leiterin der neuen Sonderkommission Begas, vor einem sichergestellten Fluchtfahrzeug. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Wegen sprunghaft gestiegener Fallzahlen von Geldautomaten-Sprengungen hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) eine neue Sonderkommission eingerichtet. Es sei purer Zufall, dass bei den Taten oder Fluchtfahrten noch niemand ums Leben gekommen sei, sagt er.

In der Nacht auf den 19. Januar werden Anwohner in Schalksmühle durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte Täter haben den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt – in der Nacht fliegen noch zwei weitere Automaten in Oberhausen und Jüchen in die Luft. Die Explosion in Schalksmühle war derart heftig, dass das komplette Gebäude zerstört wurde.

Nicht nur die Fallzahlen sind gestiegen – in diesem Jahr gab es in NRW bereits 73 Sprengungen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das mehr als eine Verdreifachung. Auch die Brutalität der Täter hat zugenommen, wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch im Innenministerium erklärt. „Früher wurde hauptsächlich Gas genutzt, heute Festsprengstoff“, sagt er. „Das heißt, dass immer öfter nicht nur der Geldautomat zerstört wird, sondern auch das ganze Drumherum.“

Nach den Taten flüchten die Täter in hochmotorisierten Autos über die Autobahnen. Ein Video, aufgenommen aus einem Polizeihubschrauber, zeigt die halsbrecherische Fahrt der Täter in einem schwarzen Audi, bei einer Geschwindigkeit bis zu Tempo 270 wechselt der Fluchtfahrer immer wieder die Spur, jagt auf dem Standstreifen an den anderen Fahrzeugen vorbei. „Es war bislang pures Glück, dass kein Mensch bei einer Sprengung oder einer Verfolgungsfahrt gestorben ist“, sagt Reul.

Eine nun eingerichtete Sonderkommission im Innenministerium mit dem Namen „BEGAS“ (Bekämpfung und Ermittlung von Geldausgabeautomaten-Sprengungen) soll nun gezielt gegen Automatensprenger vorgehen. Fünf Ermittler sollen „alles auf den Kopf stellen, um die beste, schlagkräftigste Antwort auf die Geldautomatensprenger zu geben“, wie Reul sagt. Sie ermitteln dabei nicht selbst – seit 2015 gibt es beim Landeskriminalamt die EK „Heat“, die auf die Verfolgung der Täter spezialisiert ist.

Die Soko, die seit April im Einsatz ist, soll vielmehr die bisherigen Ermittlungs-, Fahndungs- und Präventionsansätze analysieren und gegebenenfalls verbessern. Geleitet wird die Soko von der Kriminalistin Christa Lübbers, die zuletzt Leiterin des Staatsschutzes beim Polizeipräsidium Düsseldorf war. Sie sei ausdauerndes und interdisziplinäres Arbeiten gewohnt, sagt sie. Lübbers hat unter anderem das Hawala-Verfahren geführt, in dem letztlich fünf Männer verurteilt worden waren, die einen dreistelligen Millionenbetrag in die Türkei geschleust hatten – Täter, die ihre Vorgehensweisen immer wieder anpassen, seien ihr also bekannt, sagte Lübbers.

Die Schäden, die die Täter anrichten, sind doppelt so hoch wie noch vor fünf Jahren. „Die Täter sind vollkommen skrupellos und hinterlassen völlig verwüstete Tatorte.“ Banken und Polizei sind nun dabei, für jeden der rund 11.000 Geldautomaten in NRW eine Gefahrenbewertung zu erstellen, um geeignete Maßnahmen zu treffen. Verbesserte Überwachung, ein Zufahrtschutz oder auch der Abbau eines Automaten können Konsequenzen sein.