Kostenpflichtiger Inhalt: Fragen und Antworten zu Corona-Regeln : Muss ich dem Wirt jetzt meinen Ausweis zeigen?

Ein Zettel für die Kontaktdaten von Gästen liegt in einem Restaurant. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Am Donnerstag tritt die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Bei falschen Namensangaben in Gaststätten wird nun in NRW ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro fällig. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.