Bislang keine größeren Probleme : Neue Corona-Lockerungen in NRW wirksam

Düsseldorf Seit Samstag ist vieles in Freizeit, Kultur und im Sport wieder erlaubt - aber unter Hygiene-Auflagen. Die rückläufigen Corona-Infektionszahlen erlauben wieder ein paar Freiheiten mehr. Bis zu zehn Personen dürfen sich jetzt treffen.

Laut einer Umfrage bei Polizei-Dienststellen und Ordnungsämtern gab es in mehreren NRW-Großstädten zunächst keine größeren Probleme mit den neuen Regeln. Der Stadt Köln wurden bis zum frühen Samstagnachmittag keine Fälle bekannt, bei denen es zu größeren Verstößen gegen die Beschränkungen gekommen war. In Essen und Mülheim an der Ruhr bezeichnete ein Polizeisprecher die Lage als ruhig. „Auch die Hinweise von Bürgern zu Verstößen sind abgeebbt.“ Ähnlich äußerten sich die Behörden in Bonn, Bochum und Münster. In der Düsseldorfer Innenstadt herrschte bei sonnigem Wetter in der Mittagszeit ein geschäftiges Treiben, größere Gruppen fielen zunächst nicht auf.