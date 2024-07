Amphetaminschmuggel im großen Stil Mutmaßlicher Drogenboss aus Gronau an Düsseldorfer Flughafen festgenommen

Die Polizei hat am Düsseldorfer Flughafen den mutmaßlichen Anführer einer Drogenbande festgenommen. Der 34-jährige Niederländer soll mit Hilfe von zwölf weiteren Verdächtigen mehrfach im Monat Amphetamin im hohen dreistelligen Kilogrammbereich an Abnehmer in Dänemark und Deutschland geliefert haben, wie die Polizei am Donnerstag (4. Juli 2024) in Münster mitteilte. Er bewohnte eine Villa im nordrhein-westfälischen Gronau.