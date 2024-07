In Düsseldorf und Mülheim Aldi und Rewe stellen Lebensmittelautomaten auf

Ein Automat steht in Düsseldorf und zwei sind in Mülheim an der Ruhr. Für den Discounter-Riesen mit seinen rund 2.000 Filialen in Deutschland ist es ein innovatives Nischenprojekt, das im Zeitalter des Online-Shoppings einen besseren Einblick in das neue Einkaufsverhalten bringen könnte. Ein anderes Beispiel sind Lieferdienste: Aldi Süd testet so einen Dienst seit vergangenem Herbst in einer ebenfalls lokal begrenzten Version. Konkurrent Rewe macht dies großflächig schon seit Längerem. Zudem erprobt Rewe Abhol-Automaten.