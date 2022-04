Termine 2022 : Das sind die verkaufsoffenen Sonntage der Region

Düsseldorf In vielen größeren Städten öffnen die Geschäfte auch 2022 wieder sonntags ihre Pforten. So auch am Niederrhein, in Krefeld, Mönchengladbach und in Düsseldorf. Eine Übersicht.

Geöffnete Läden am Sonntag – das gehört für viele mittlerweile dazu, jedenfalls in regelmäßigen Abständen. Noch nicht alle Termine für dieses Jahr stehen fest, aber ein paar haben wir schon einmal zusammengestellt.

Das sind die Planungen für Kostenpflichtiger Inhalt verkaufsoffene Sonntage in Düsseldorf.

Das sind die verkaufsoffenen Sonntage in Kleve, Goch und Kalkar.

In Krefeld kann man laut Stadtmarketing an folgenden Sonntagen in der Innenstadt einkaufen: 8. Mai, 18. September, 6. November, 11. Dezember, jeweils von von 13 bis 18 Uhr.

Verkaufsoffenen Sonntage in Mönchengladbach: 26. Juni (Turmfest Rheydt), 17. Juli (Gourmet-Festival Gladbach), 4. September (Herbstmarkt Giesenkirchen), 11. September (Blumensonntag Rheydt) 6. November (Markt der Märkte), 11. Dezember (Advent in Rheydt)

(bora/jma)