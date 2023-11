Unterwegs im „deutschen Orient-Express“ Legendärer Luxuszug Rheingold fährt Samstag in Düsseldorf los

Info

Termine Für die Fahrt zum Frankfurter Weihnachtsmarkt am 2. Dezember ab Düsseldorf Hauptbahnhof ist der Speisewagen zwar schon ausgebucht, in den anderen Wagen gibt es aber noch Tickets (ab 69 Euro). Eine Woche später, für die Kulinarikfahrt am 10. Dezember ab Köln am Rhein entlang über Mainz zurück in die Domstadt, gibt es noch Restkarten.

Buchung Infos und Ticketverkauf über oder Tel.: 02232 - 993 99 50 (Anrufbeantworter).www.rheingold-zug.com