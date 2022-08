Appell an andere Bundesländer : Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung lobt NRW-Polizeiarbeit

Düsseldorf Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat bei einem Gespräch mit dem NRW-Innenminister die Arbeit der Polizei in Nordrhein-Westfalen gelobt. Sie appellierte auch an andere Bundesländer, ebenfalls vermehrt Ressourcen bereitzustellen.

Die Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Claus, hat die Arbeit der nordrhein-westfälischen Polizei gelobt. „Nordrhein-Westfalen hat nach den großen Fällen wie in Lügde oder Bergisch Gladbach viel in die Ermittlungsstrukturen investiert“, erklärte sie am Donnerstag in Düsseldorf nach einem Gespräch mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Das kostet natürlich Geld, spiegelt sich aber jetzt in der sehr erfolgreichen Ermittlungsarbeit wider.“ Sie appellierte an die anderen Bundesländer, ebenfalls die notwendigen Ressourcen für den Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern bereitzustellen, denn die Täternetzwerke agierten länderübergreifend.