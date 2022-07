Mieterbund NRW : Appell an Politik – hohe Energiekosten sollen abgefangen werden

Appell an Politik – hohe Energiekosten sollen abgefangen werden

Der Mieterbund in NRW appelliert an die Politik, die gestiegenen Energiekosten für Mieter aufzufangen (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Düsseldorf Der Mieterbund NRW appelliert an die Politik: Die gestiegenen Energiepreise müssten über staatliche Leistungen ausgeglichen werden. Gerade finanziell schlechter aufgestellte Haushalte würden besonders unter den derzeit auch deswegen höheren Mietpreisen leiden.

Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Energiepreise appelliert der Mieterbund NRW an die Politik, soziale Verwerfungen abzufangen. Die gestiegenen Energiekosten müssen über staatliche Leistungen ausgeglichen und dabei die „individuelle Situation der Menschen berücksichtigt“ werden, teilte der Verband am Freitag in Düsseldorf mit. Pauschale staatliche Zahlungen kämen gegebenenfalls auch einkommensstärkeren Haushalten zugute, während einkommensschwächere Haushalte nicht ausreichend unterstützt würden. Dabei litten finanziell schlechter gestellte Haushalte besonders unter den gestiegenen Energiepreisen.