Zivilprozess in Düsseldorf : Michael Wendler klagt mit Erfolg gegen Düsseldorfer Arzt

Michael Wendler musste nicht persönlich zur Verhandlung erscheinen. (Archivbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Schlagersänger Michael Wendler hat einen Düsseldorfer Schönheitschirurgen auf Unterlassung verklagt. Mit Erfolg. Der Arzt gab nun vor Gericht freiwillig eine Erklärung ab, sich nicht mehr zu einem Attest zu äußern, das den Sänger von der Maskenpflicht befreit.

Schlagersänger gegen Schönheitschirurg: Michael Wendler ist in Düsseldorf vor Gericht gezogen, um dem plastischen Chirurgen Murat Dağdelen verbieten zu lassen, sich in einer bestimmten Art und Weise über ein Attest zu äußern. Die beiden Männer mussten nicht persönlich vor der Zivilkammer erscheinen. Dağdelen sei gerade ohnehin im Flugzeug auf dem Weg zu einem Ärztekongress in Nizza, wie sein Anwalt Marcel Leeser sagt. Und Wendler lebt in den USA.

Dağdelen hatte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung angedeutet, dass ein in seinem Namen für den Musiker ausgestelltes Attest gefälscht sein könnte. Das Attest befreit Wendler von der Maskenpflicht. Der Arzt hatte im Interview gesagt: „Der Briefkopf und die Unterschrift stimmen, aber der Mittelteil ist nicht unsere Schriftform. Ich denke, das ist reinkopiert worden. Es ist leicht, so etwas zu fälschen.“

Auf Bestimmung der Richterin muss das Original-Attest vorgelegt werden. Wendlers Anwalt Dirk Sattelmaier fischt es aus einem Umschlag – mit zwei weiteren Attesten des Arztes. Sie befreien sowohl Wendler als auch dessen Frau Laura Müller vom Testen auf das Coronavirus mittels Nasenabstrichs wegen vorheriger Nasen-Operationen. Dass diese beiden Atteste von ihm stammen, bestreitet Dağdelen nicht. Sie dienen im Prozess vor allem zum Abgleich mit dem dritten Attest zur Befreiung der Maskenpflicht. Die Richterin hält die Papiere gegen das Licht und schaut sich die Formulierungen an. Alle drei Blätter haben Wasserzeichen. Ob ein Attest gefälscht wurde, bleibt unklar. Um das festzustellen, bräuchte es Sachverständige. Dağdelens Anwalt sagt aber, sein Mandant habe ohnehin kein Interesse daran, noch einmal zu behaupten, dass das Attest eine Fälschung – von wem auch immer – sein könnte. „Wir können also freiwillig eine Unterlassungserklärung abgeben“, sagt er. Ziel sei vor allem, den Rechtsstreit abzukürzen. Somit hat Wendlererreicht, was er wollte.

Das Gericht muss nun aber noch entscheiden, ob Dağdelen seine ärztliche Schweigepflicht verletzt hat. Er war zwar bei einer Fernsehserie über Wendler und Laura Müller zu Äußerungen über das Arzt-Patienten-Verhältnis berechtigt. Die Frage ist aber, ob diese Befreiung von der Schweigepflicht auch darüber hinaus galt. Am 20. April verkündet das Gericht hierzu eine Entscheidung.