Kriminalitätsstatistik Mehr Wohnungseinbrüche im ersten Halbjahr in NRW

Halbjahresbilanz bei den Wohnungseinbrüchen in Nordrhein-Westfalen: Die Polizei hat einen weiteren Anstieg um fast vier Prozent registriert. Das geht aus Zahlen des Landeskriminalamts NRW und Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur hervor. So verzeichnete die Polizei im ersten Halbjahr dieses Jahres 16.400 Einbrüche und Einbruchversuche in Wohnungen. In fast der Hälfte der Fälle (45 Prozent) blieb es beim Einbruchversuch.