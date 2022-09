8,8 Tonnen : Mehr Müll in NRW eingesammelt als 2020

In NRW wurde mehr Müll eingesammelt als 2020 (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Im vergangenen Jahr wurden 8,8 Tonnen Abfälle in NRW gesammelt - das sind 2,4 Prozent mehr als in 2020. Im ländlichen Raum fällt das Pro-Kopf-Aufkommen von Abfällen niedriger aus als in der Stadt.

Pro Kopf fielen damit 492 Kilogramm Müll an, erklärte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Montag in Düsseldorf. 47 Prozent des Abfalls machten Haus- und Sperrmüll aus (4,1 Millionen Tonnen) aus, knapp 28 Prozent seien getrennt erfasste Wertstoffe gewesen (2,4 Millionen Tonnen), knapp 25 Prozent organische Abfälle aus den Biotonnen oder Gärten beziehungsweise Parks (2,1 Millionen Tonnen).

Im ländlichen Raum sei das Pro-Kopf-Aufkommen des Haus- und Sperrmülls 2021 mit 204 Kilogramm je Einwohner niedriger gewesen als im urbanen Raum mit 268 Kilogramm, hieß es. Diese Abfallmenge sei insbesondere in den kreisfreien Städten entlang des Rheins, im bergischen Städtedreieck und im Ruhrgebiet hoch. In den eher ländlich geprägten Kreisen im nördlichen Westfalen und Ost-Westfalen-Lippe seien hingegen die Anteile der organischen Abfälle höher. Auf eine Person sei im ländlichen Raum 152 Kilogramm, im urbanen Raum 81 Kilogramm entfallen.

Nicht alle Abfälle könnten wiederverwertet und über Recyclingprozesse dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden, hieß es. So seien 2019 in NRW 32,5 Millionen Tonnen Abfälle an die Natur abgegeben worden. Davon sei mit 14,8 Millionen Tonnen etwa die Hälfte auf Deponien abgelagert worden. 11,5 Millionen Tonnen seien als Baustoffe aus der Bauschuttaufbereitung überwiegend für Straßen-, Wege- und Landschaftsbau eingesetzt worden. Mit den restlichen 6,2 Millionen Tonnen wurden laut Statistik über- und untertägige Abbaustätten wie Stollen und Tagebaue befüllt.

(toc/epd)