Rhine Clean Up : Mehr als 30.000 Menschen zum Müllsammeln am Rhein erwartet

Düsseldorf An den Ufern des Rheins sammelt sich jede Menge Müll. Das internationale Projekt „Rhine Clean Up“ versammelt in mehreren Ländern Helfer, die ihn aufsammeln. Hochburgen der Aktion sind erneut Düsseldorf, Duisburg und Köln.

Mehr als 30.000 Menschen wollen am Samstag entlang der Rheinufer Müll aufsammeln. Am Projekt „Rhine Clean Up“, also „Rheinsäuberung“, beteiligen sich rund 280 Gruppen, die von der Quelle bis zur Mündung „klar Schiff machen“. Dabei ist Nordrhein-Westfalen eine Hochburg der Aktion - gesammelt werden soll unter anderem in Düsseldorf (ab 10 Uhr), Köln und Duisburg. Aber auch in Rees, Kalkar, Kleve und Emmerich. Auch in den Rhein-Metropolen Mainz und Mannheim werden zahlreiche Helfer erwartet. 2019 wurden so rund 170 Tonnen Müll gesammelt. Einen Tag vor der Kommunalwahl will auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) Müll sammeln.