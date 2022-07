„Digitale Gewalt ist reale Gewalt“ : Hatespeech im Internet weiter präsent – Medienanstalt NRW sieht Handlungsbedarf

Düsseldorf Fast 80 Prozent der deutschen Internetnutzer ab 14 Jahren geben an, im Internet schon Hasskommentaren begegnet zu sein. Die Landeshauptanstalt für Medien sieht deswegen weiterhin Handlungsbedarf.

Die Landesanstalt für Medien NRW verzeichnet auch in diesem Jahr weiter Handlungsbedarf gegen Herabsetzung und Verunglimpfung von Personen im Internet. Laut einer Forsa-Umfrage hätten 78 Prozent der deutschen Internetnutzer ab 14 Jahren angegeben, schon einmal Hasskommentaren im Internet begegnet zu sein, teilte die Landesmedienanstalt am Donnerstag in Düsseldorf anlässlich des Internationalen Aktionstages für die Betroffenen von Hasskriminalität (22. Juli) mit. Besonders stark zeige sich „Hatespeech“ in der Altersgruppe der Nutzer zwischen 14 und 24 Jahren, von denen nur wenige ein Internet ohne Hasskommentare kennten.