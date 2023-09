Mahn- und Gedenkstätte hat NS-Historie des Areals erforscht Der Volksgarten unterm Hakenkreuz

Einer dieser Häftlinge ist Helmuth Grundmann. Geboren wurde er am 8. Juli 1897 in Dresden, mit seiner Frau Martha Barwick war er in der kommunistischen Bewegung aktiv, was ihm alsbald zum Verhängnis wurde: „Sie verteilten Lebensmittel und Zigaretten an Kriegsgefangene“, berichtet Winstroth - und zählt im Schnelldurchlauf die Fakten auf: „Während seiner Arbeit am Güterbahnhof Leipzig verweigerte er den Luftschutzdienst und äußerte gegenüber seinem Vorgesetzten seine Abscheu gegen das Regime und jeglichen Militarismus. Daraufhin wurde er verhaftet und wurde über das KZ Sachsenhausen ins Außenlager Stoffeln deportiert. Dort wurde er am 1. November 1942 ermordet.“ Als einer von vielen: Reihenweise ließen die Inhaftierten hier ihr Leben – sei es aufgrund der herrschenden Arbeitsbedingungen, infolge von Mangelernährung oder durch direktes Zutun der Wachmannschaften: „Mindestens 111 Häftlinge wurden im Lager ermordet oder sind an den Haftbedingungen zugrunde gegangen, wie die Zahlen des Einäscherungsbuchs des Friedhofs Stoffeln belegen“, sagt Winstroth. „Das ist eine unfassbare hohe Mortalitätsrate für ein KZ-Außenlager“, sagt Winstroth, der Historiker, nüchtern. Es steht zu vermuten, dass sie im Krematorium am Stoffeler Kirchhof verbrannt wurden und auf dem dortigen Friedhof anonym begraben sind“, sagt der Historiker. „Genau wissen wir das leider nicht“.