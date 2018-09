Düsseldorf: Luftballon von Linus fliegt bis nach Mülheim an der Ruhr

Düsseldorf Ein Junge aus Düsseldorf mit Vornamen Linus hat vor kurzem einen Helium-Ballon in den Himmel steigen lassen. Der Ballon ist bis nach Mülheim an der Ruhr geflogen - und landete ausgerechnet neben einem Luftschiff. Ein Foto der Finder geht im Netz viral.

Am Montagabend postete das Luftfahrtunternehmen WDL aus Mülheim an der Ruhr ein Bild, auf dem ein Mitarbeiter der Flughafensicherheit vom Verkehrslandeplatz Essen/Mülheim einen geschrumpften Folienballon samt Brief in den Händen hält. Das Unternehmen fliegt von dort aus mit seinem Luftschiff Theo regelmäßig Rundflüge über das Ruhrgebiet. Im Namen von Theo schreibt das Unternehmen: „Hey Linus, dein Ballon ist bis nach Mülheim an der Ruhr geflogen und bei mir gelandet!“ An dem Ballon war nach Aussage des Geschäftsführers eine Karte des Absenders befestigt. Daher wissen die Mitarbeiter, dass Linus in Düsseldorf wohnt.