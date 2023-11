Islamistische Influencer erreichen Zehntausende So wollen die Sicherheitsbehörden in NRW gegensteuern

Der Weg aus dem Islamismus führt über eine unscheinbare Seitenstraße in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Dort befindet sich in einem noch unscheinbareren Gebäude, gelegen im Souterrain, der „Wegweiser“, eine Beratungsstelle des Landes, die sich an junge Menschen richtet, die drohen, in die radikale salafistische oder islamistischen Szene abzurutschen. Wer diesbezüglich Hilfe sucht, kann sich dort mit Experten vertrauensvoll austauschen – seit Mittwoch auch völlig anonym per Chat. Das sei einzigartig in Deutschland, sagt Jürgen Kayser, Leiter des Verfassungsschutzes in NRW.