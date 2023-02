Kriminalitätsstatistik 2022 Kriminalität ist in NRW wieder deutlich gestiegen

In Nordrhein-Westfalen ist die Kriminalität im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen. Demnach gab es 2022 insgesamt rund 1,37 Millionen Delikte (plus 13,7 Prozent). „Schönfärberei hilft jetzt ebenso wenig wie alles schwarz zu malen. Wir müssen uns fragen, wieso die Zahlen so sind wie sie sind“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Wir haben in einigen Bereichen im Vergleich zum Corona-Vorjahr einen Anstieg. Das, was in den Pandemiejahren nicht gemacht wurde, wurde 2022 nachgeholt. Dann aber exzessiver und wilder“, betonte Reul am Dienstagmorgen bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2022.