Motto „Grün neu besetzen“ : Aktivisten besetzen Grünen-Büros in NRW und fordern Erhalt von Lützerath

Aktivisten besetzen Grünen-Büros in NRW und fordern Erhalt von Lützerath

Düsseldorf/Köln Aktivisten haben am Mittwoch Parteibüros der Grünen in NRW besetzt. Eigenen Angaben zufolge wollten sie damit ihre Forderung unterstreichen, das vom Braunkohleabbau bedrohte Dorf Lützerath zu erhalten.

Man habe Parteibüros in Düsseldorf und Köln besetzt, sagte ein Sprecher der unter dem Motto „Grün neu besetzen“ agierenden Gruppe. Am Dortmunder Büro habe man zudem Transparente angebracht.

Es könne nicht sein, dass die Grünen sich auf den Erfolgen der Klimagerechtigkeitsbewegung ausruhten, ohne die notwendigen Schritte politisch umzusetzen, hieß es. Die Polizei in Düsseldorf und Köln bestätigte, dass an den dortigen Grünen-Parteibüros Einsätze wegen Besetzungen liefen. Laut einem Sprecher der Aktivisten hatte sich die Gruppe neu zusammengefunden, ihre Forderungen sind neben dem Erhalt von Lützerath die Übernahme der Ewigkeitskosten - also der durch den Kohle entstandenen Folgekosten - durch RWE.