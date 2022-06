„Architektur baut Zukunft“ : Tag der Architektur 2022 in NRW – Schwerpunktthema Klimaschutz

Düsseldorf Neue Wohnhäuser, Bauwerke, Parks, Privatgärten und Quartiere werden am 18. und 19. Juni beim Tag der Architektur in NRW vorgestellt. Ein Schwerpunktthema ist der Klimaschutz, das Motto „Architektur baut Zukunft“.

Besucherinnen und Besucher könnten sich über gestalterische Trends und technische Entwicklungen beim Bauen und Wohnen informieren und die Gelegenheit zum Austausch mit Planerinnen und Planern nutzen, teilte die Architektenkammer NRW am Donnerstag in Düsseldorf mit. Insgesamt können in 76 Gemeinden und Städten 139 Objekte besichtigt werden.

Planen und Bauen geschehe stets in der Verantwortung für künftige Generationen, erläuterte Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer NRW. „Was wir Architektinnen und Architekten gemeinsam mit unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern heute kreieren, muss das Versprechen für ein besseres Morgen enthalten.“ Das gelte für Aspekte der Klimagerechtigkeit in gleicher Weise wie für soziale und baukulturelle Belange.

Ein Schwerpunktthema ist den Angaben zufolge der Klimaschutz, der sich etwa in der Um- und Weiternutzung des Gebäudebestandes sowie in energetischen Sanierungsmaßnahmen zeige. Als Beispiele dafür präsentierten sich unter anderem klimaneutrale Bürogebäude in Alfter, die Klimaschutzsiedlung „Vierlindenhöfe Duisburg“ oder die sanierte und zum Kolumbarium umgebaute Rheinkirche in Duisburg-Hamborn.