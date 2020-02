Veilchendienstag : Keine landesweite Absage von Umzügen in NRW

Düsseldorf/Mönchengladbach Nach dem Zwischenfall mit Dutzenden Verletzten bei dem Rosenmontagszug in Volkmarsen gibt es in NRW keine landesweite Absage von Karnevalsumzügen am Veilchendienstag.

So findet etwa große Zug in Mönchengladbach statt, wie eine Polizei-Sprecherin am Morgen sagte. Das Sicherheitskonzept solle nochmals angeschaut werden, aber: „Wir machen unseren Karneval“, betonte sie. Während die großen Karnevalsumzüge in Köln und Düsseldorf Vergangenheit sind, ist in Mönchengladbach der Veilchendienstag der Höhepunkt der tollen Tage. Bei dem Umzug werden laut Veranstalter-Angaben Hunderttausende Zuschauer erwartet. Eine Übersicht über die Umzüge in NRW gibt es hier.

Die Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen seien gebeten worden, den Vorfall in Volkmarsen in die jeweilige Lagebeurteilung einzubeziehen, so das NRW-Innenministerium. Es sei zu prüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen für die Umzüge erhöht werden müssten. In Hessen waren am Montag nach dem Vorfall die Umzüge abgebrochen worden.

Am Montag war ein Auto in der nordhessischen Stadt in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden etwa 30 Menschen verletzt, rund ein Drittel davon Kinder. Ein 29 Jahre alter deutscher Staatsbürger, der aus Volkmarsen kommt, wurde festgenommen. Das Motiv des Mannes ist noch unklar.

(hsr/dpa)