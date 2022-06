Streik an NRW-Unikliniken : Karl-Josef Laumann stärkt Beschäftigten den Rücken

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann stellt sich hinter die Beschäftigten der seit wochen bestrikten Unikliniken. Der Streit um bessere Arbeitsbedingungen für das Personal der Kliniken spitzt sich indes immer weiter zu.

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef-Laumann (CDU) hat den Uniklinik-Beschäftigten im zuletzt festgefahrenen Streit um bessere Arbeitsbedingungen den Rücken gestärkt. „Ich habe von Anfang an deutlich gemacht, dass ich die Forderung von Verdi, einen Entlastungstarifvertrag durchzusetzen, für richtig halte. Diese Landesregierung will, dass dieser Anerkennungstarifvertrag zustande kommt“, sagte Laumann am Donnerstag vor Streikenden am Landtag nach einem vorherigen Treffen mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi.