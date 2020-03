Häftlinge dürfen skypen : Justiz und Gerichte in NRW fahren Betrieb herunter

Düsseldorf Die Justiz in Nordrhein-Westfalen fährt den Betrieb wegen der Coronakrise auf das zwingend notwendige Maß herunter und schränkt den Publikumsverkehr ein. Häftlinge dürfen etwa nur noch von Verteidigern besucht werden.

Auf die verschiedenen Maßnahmen verständigten sich am Dienstag laut Mitteilung das Justizministerium und Vertreter von Behörden und Gerichten bei einem Gespräch in Düsseldorf. Per Erlass gibt das Ministerium vor, dass Verhandlungen nur durchgeführt werden, wenn sie keinen Aufschub dulden, wie zum Beispiel bei Haftsachen.

Nach Angaben eines Sprechers gibt es bislang keinen Corona-Fall in einer NRW-Haftanstalt. „Das kann sich aber minütlich ändern.“ Lediglich ein Bediensteter aus dem Kreis Heinsberg sei positiv getestet worden. Dort habe man die nötigen Maßnahmen ergriffen. Besuche werden in den Gefängnissen eingeschränkt, ebenso Ausgang für die Häftlinge. „Zum Kontaktausgleich dürfen sie mehr Telefonate führen und skypen - in elf Haftanstalten in NRW ist das möglich“, sagt der Sprecher.