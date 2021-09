Erhebung zum Ehrenamt : Jeder dritte Bürger in NRW engagiert sich in seiner Freizeit

Jeder dritte Bürger in NRW engagiert sich in seiner Freizeit

Düsseldorf Die Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen fördert das Ehrenamt unter anderem mit Zuschüssen zu Projekten. Am Freitag gab sie Zahlen aus dem Länderbericht des bundesweiten Freiwilligensurveys bekannt.

In Nordrhein-Westfalen geht rund ein Drittel der Menschen über 14 Jahren einem Ehrenamt nach. 36,3 Prozent engagierten sich 2019 freiwillig in ihrer Freizeit, wie die NRW-Staatskanzlei am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Damit sei die Quote in etwa auf dem Niveau von 2014 mit 36 Prozent geblieben. Die Staatskanzlei bezog sich auf Daten aus dem Länderbericht des bundesweiten Freiwilligensurveys 2019, der im Oktober veröffentlicht werde.