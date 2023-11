Prozess in Düsseldorf International agierende Automatensprenger-Bande muss sich vor Gericht verantworten

Gegen drei mutmaßliche Autodiebe und Geldautomatensprenger beginnt an diesem Freitag (10.00 Uhr) ein Prozess am Landgericht in Düsseldorf. Den Männern im Alter von 34, 43 und 47 Jahren wirft die Staatsanwaltschaft schweren bandenmäßigen Diebstahl in über 20 Fällen und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in sechs Fällen vor. Dabei sollen sie über 450.000 Euro erbeutet haben.