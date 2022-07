Umstrittener Aufnäher auf Uniform : Innenministerium NRW trommelt alle SEK-Chefs zusammen

Düsseldorf Die Aufregung um einen Aufnäher, den ein Bielefelder SEK-Polizist auf seiner Uniform trug, hat das Düsseldorfer Innenministerium zum Anlass genommen, Führungskräfte und SEK-Leiter für derartige Dinge zu sensibilisieren.

Auf Pressefotos eines Einsatzes des Bielefelder Spezialeinsatzkommandos in Wuppertal war der Aufnäher an der Uniform des SEK-Beamten aufgefallen. Der Fall wurde via Twitter publik, die Bielefelder Polizei prüft den Vorgang inzwischen. Laut Polizei zeigte der Aufnäher eine altgriechische Redewendung, die Entschlossenheit und Kampfeswillen signalisieren solle - aber auch in Verbindung mit der rechten Szene gebracht werde.